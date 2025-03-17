Gündem

Kamyonet, Jandarma Aracına Çarptı: 5 Yaralı

kamyonet-jandarma-aracina-carpti-5-yarali

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu üzerindeki Yado Çeşmesi mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet, devriye yapan jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrildi.

YARALILAR VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Bu kazada, kamyonetin sürücüsü ile hafif ticari aracın içerisinde bulunan dört jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı kaydedildi. Kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Chico, İstifa Sonrası Kadınlarla Sorun Yaşıyor

Almanya'da 9,9 milyon euro kazanıp gündeme oturan Türk milyarder Kürşat Yıldırım, lüks harcamaları ve kadınlarla yaşadığı davalarla dikkat çekiyor.
Gündem

Galaksilerin Aynı Yönde Dönmesi Şaşkınlık Yarattı

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu ile yaptıkları araştırmada, galaksilerin çoğunun aynı yönde döndüğünü belirledi. Bu bulgu, kara delik içinde yaşadığımızı işaret edebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.