Kamyonet, Jandarma Aracına Çarptı: 5 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu üzerindeki Yado Çeşmesi mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet, devriye yapan jandarmaya ait hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrildi.

YARALILAR VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Bu kazada, kamyonetin sürücüsü ile hafif ticari aracın içerisinde bulunan dört jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı kaydedildi. Kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.