Kanada Ve İsveç Curling Müsabakasında Hile İddiaları Patlak Verdi

kanada-ve-isvec-curling-musabakasinda-hile-iddialari-patlak-verdi

2026 Kış Olimpiyatları’nda Kanada ile İsveç takımları arasında gerçekleşen erkekler curling mücadelesinde hile iddiaları ve sinirli anlar öne çıktı.

İSVEÇ’TEN HİLE İDDİASI

Kanada’nın 8-6 galip geldiği mücadelede, İsveçli sporcular rakiplerinin atış sonrasında taşlara müdahalede bulunduğunu iddia ederek hakemlerden durumu dikkatle gözlemlemelerini istedi. Bu sırada, Kanadalı sporcular da rakiplerine karşı benzer bir talepte bulununca sahada gergin bir atmosfer oluştu.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Oskar Eriksson ile Marc Kennedy arasında gerilim iyice tırmandı. Eriksson, Kanadalı rakibinin taşa ikinci bir kez dokunduğuna dair gösterim yapacağını belirtince, Kennedy bu durumu “S….. g..” ifadesiyle yanıtlayarak küfür etti.

Karşılaşmanın ardından, Marc Kennedy yaşananları değerlendirdi: “Oskar bizi hile yapmakla suçladı. Bu durumu kabul etmedim. 25 yıldır profesyonel curling oyuncusuyum. Orada işaretleme cihazları var. Sürekli olarak hile yapmakla itham edildik. Bu hoşuma gitmedi. Bu yüzden ona süpürgeyi nereye sokabileceğini söyledim.” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İlk Talimat Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Çalış Akın" talimatı verdiğini duyurdu. Yeni göreviyle ilgili heyecanını paylaştı.
Gündem

Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı

Taksi mali cihazının zorunlu hale gelmesiyle birlikte taksi plakası fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Gündem

Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı

İstanbul Bakırköy’deki bir lüks sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz ifade verdi.
Gündem

Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.
Gündem

YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.