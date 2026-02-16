Kanada Ve İsveç Curling Müsabakasında Hile İddiaları Patlak Verdi

2026 Kış Olimpiyatları’nda Kanada ile İsveç takımları arasında gerçekleşen erkekler curling mücadelesinde hile iddiaları ve sinirli anlar öne çıktı.

İSVEÇ’TEN HİLE İDDİASI

Kanada’nın 8-6 galip geldiği mücadelede, İsveçli sporcular rakiplerinin atış sonrasında taşlara müdahalede bulunduğunu iddia ederek hakemlerden durumu dikkatle gözlemlemelerini istedi. Bu sırada, Kanadalı sporcular da rakiplerine karşı benzer bir talepte bulununca sahada gergin bir atmosfer oluştu.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Oskar Eriksson ile Marc Kennedy arasında gerilim iyice tırmandı. Eriksson, Kanadalı rakibinin taşa ikinci bir kez dokunduğuna dair gösterim yapacağını belirtince, Kennedy bu durumu “S….. g..” ifadesiyle yanıtlayarak küfür etti.

Karşılaşmanın ardından, Marc Kennedy yaşananları değerlendirdi: “Oskar bizi hile yapmakla suçladı. Bu durumu kabul etmedim. 25 yıldır profesyonel curling oyuncusuyum. Orada işaretleme cihazları var. Sürekli olarak hile yapmakla itham edildik. Bu hoşuma gitmedi. Bu yüzden ona süpürgeyi nereye sokabileceğini söyledim.” şeklinde konuştu.