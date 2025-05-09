Kanarya Adaları’nda Turist Cinayeti Yaşandı

İSPANYA’DA ŞOK EDİCİ CİNAYET

Kanarya Adaları’nda turistlere yönelik karşıtlıklarıyla tanınan yerel halk, korkunç bir cinayet olayıyla sarsıldı. San Andrés’te yaşayan halk, Los Enanos Plajı’nda parçalanmış bir kadın cesedi buldu.

TURİST MAALESEF KATLEDİLDİ

Olayın polise bildirilmesi üzerinde sahil güvenlik güçleri bölgeyi kapattı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, adaya tatil için gelen 42 yaşındaki Kolombiyalı turist Triana Arias’a ait olduğu tespit edildi.

KORKUNÇ İDDİALAR

Arias’ın kaybolmadan önce bir arkadaşına partiye gitmeyi düşündüğünü belirten bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Yetkililer, Arias’ın boynundan bıçaklandığını ve bilincini kaybettikten sonra vücudunun parçalandığını belirtirken, saldırganın cesedi çöp torbalarına yerleştirerek plaja bırakmaya çalıştığı düşünülüyor.

BAR SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Turizm açısından önemli bir bölgede gerçekleşen cinayet sonrası birçok turist, adayı terk etmeyi tercih etti. İspanyol polis, cinayet soruşturmasını derinleştirirken, Las Palmas de Gran Canaria’daki popüler Arenales Bar Kafesi’nin sahibi David S.’yi cinayetle bağlantılı olarak tutukladı.

DELİL TOPLANDI, BAR KAPATILDI

Polis, David S.’nin evinde ve iş yerinde arama yaparak delil topladı. Bar, polis tarafından mühürlenerek kapatıldı. David S.’nin önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Soruşturma devam ederken, ek tutuklamaların olabileceği bildiriliyor.