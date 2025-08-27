“Kanat Oyuncusu Sorunu Yaşıyoruz”

BESİKTAŞ’IN TRANSFER POLİTİKASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca, son dönemdeki transferlerin yaşları ve kaliteleri üzerine düşüncelerini dile getirerek, takımın yapısının gelişimine vurgu yaptı. Solskjaer, özellikle kanat transferine dikkat çekti.

KANAT OYUNCULARINDAKİ SIKINTI

Solskjaer, kanat bölgelerinde yaşadıkları sorunları aktardı. İstedikleri futbolu takımla sahaya yansıtmak konusunda sabırsızlandığını belirten hoca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Biraz modifikasyonla, farklı bir şeyleri değiştirmekle alakalı. Buna bazen oyuncular karar veriyor. Oyuncuların profilinin kararı… Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem de dizilim de saha içinde sürekli değişir. Top sağdaysa, soldaysa, öndeyse, gerideyse sistem değişebilir.” Kendisi, birçok formasyonla çalışma deneyimine sahip olduğunu ve hangi sistemin hangi zorluğu rakibe empoze edeceğine göre seçildiğini ifade etti. “Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa’yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı, onları kanat bekleriyle destekledik.” şeklinde ekledi.

Solskjaer, kulüp başkanının ve scout departmanının yeni oyuncular bulma konusundaki azimlerini öne çıkardı. “Kariyeri hem iyi hem de devamında iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz.” diyen hoca, genç oyuncuların gelişimlerine önem verdiklerini belirtti. “Tammy 28 yaşında, Tiago 25 yaşında, Kartal ve Ege geri geldiler, çok gençler, Wilf 28 yaşında. Tecrübeleri de var.” dedi. Takımda istenen kalitenin elde edilebilmesi için zamana ve sabra ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Zaman alıyor böyle şeyler. Bekliyoruz ki doğru ve kaliteli oyuncuları getirelim.” ifade etti.

FİZİKSEL GÜÇLE DESTEKLİ TAKIM HEDEFİ

Beşiktaş’ın genç yaş ortalamalarından memnun olduğunu ifade eden Solskjaer, “Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Rakibinden fiziksel olarak daha iyi olan bir takım inşa etmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı. Şu ana kadar oynanan müsabakalarda daha fazla koşan taraf olduklarını vurgulayarak, fiziksel kapasitenin sezon boyunca büyük bir avantaj sağladığını dile getirdi. Ancak, Norveçli hoca, “şu an daha önemli olan şey yarınki maç” diyerek, önündeki mücadeleye olan odaklarını da kaydetti.