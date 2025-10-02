Kandilli 5.3 Büyüklüğündeki Depremin Raporunu Yayımladı

RAPORDA KAYDEDİLEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.3 olarak belirlenen depreme dair bir rapor yayımladı. Rapor, depremin 12.5 km derinliğe sahip olduğunu ve ‘sığ deprem’ olarak tanımlandığını belirtiyor. Bu derinlik, “yerkabuğuna nispeten yakın bir derinlikte” olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Anadolu Fay Zonu Uyarısı

Raporda, “Tekirdağ il sınırlarının güney-güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır” deniyor. Açıklama, “MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında görüleceği gibi güneyden Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu Marmara Denizinden geçmekte ve Saroz körfezine kadar uzanmaktadır. Tekirdağ-Ganos-Saros fay parçaları il sınırları içerisinden geçen bölgedeki önemli tektonik yapılardır.” ifadesiyle devam ediyor. Ayrıca, “Büyüklüğü M≥6.0 olan depremler, genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde, doğu-güneydoğu ve güneyde komşu il sınırları içerisinde (Balıkesir, Bursa, İstanbul, Çanakkale) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 49 km. uzaklıkta olan 1912 Eriklice-Şarköy (Tekirdağ) depremidir” deniliyor.

Tarihsel Depremlerin Büyüklükleri

Yayımlanan raporda, Tekirdağ il sınırları içerisinde yaşanan önemli depremlerinin büyüklüklerinin M=7.0 ile 7.9 arasında olduğu vurgulanıyor. Rapor, merkezi ile yer alan il ve ilçe merkezlerini aşağıdaki gibi sıralıyor:

– Tekirdağ: 44.36 km

– İstanbul: 92.92 km

– Yalova: 112.10 km

– Bursa: 115.90 km

– Kırklareli: 120.20 km

– Tekirdağ Marmara: 20.03 km

– Balıkesir Marmara: 39.21 km

– İstanbul Silivri: 40.86 km

– Tekirdağ Çorlu: 41.95 km

– Tekirdağ Süleymanpaşa: 42.30 km