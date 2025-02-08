Kandilli Rasathanesi Tsunami Riskli Bölgeleri Açıkladı

DEPREM HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Ege Denizi ve çevresindeki sismik hareketlilik sürerken; Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan raporda Türkiye’nin tsunami riski taşıyan bölgeleri belirtildi. Ege Denizi’nde son bir haftada 1.500’ün üzerinde depremin meydana geldiği ifade edildi. Raporda, bölgedeki hareketliliğin daha büyük bir depreme neden olabileceği vurgulandı. Uzmanlar, bu sismik hareketliliğin titizlikle takip edilmesi gerektiğini ve vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyor.

TSUNAMİ ENDİŞESİ GÜNDEMDE

Ege Denizi ve çevresinde artan depremler korku yaratırken; bir yandan da tsunami endişesi duyuluyor. 31 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında bölgede en düşük 1,2 ve en yükseği 5.3 büyüklüğünde toplamda yaklaşık 1.513 depremin meydana geldiği belirtildi. 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerinin sayısının ise 108 olduğu kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin süregeldiğine dikkat çekiyor.

SANTORİNİ’DEKİ HAREKETLİLİK VE TSUNAMİ RİSKİ

Özellikle Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceği uyarısı yapıldı. Santorini ve çevresindeki bu sismik faaliyetlerin, bölgede tsunami riski oluşturabileceği bildirildi.

DÜNYA GENELİNDEN TSUNAMİ TEHLİKELİ BÖLGELER

Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi’nde tsunami riski taşıyan yerler arasında; Helen yayı, çevresi, Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyıları bulunuyor. Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney sahilleri de tsunami riski altında.

TÜRKİYE’DE TSUNAMİ RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER

Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgelerin tsunami riski altında olduğu ifade edildi. Antalya Körfezi ve Kaş Yarımadası’nda 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgası oluşabileceği uyarısı yapıldı. Bu bölgelere yönelik olarak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi’nde tsunami tehlikesinin yüksek olduğunun altı çizildi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN TSUNAMİLERİN ETKİLERİ

Raporda geçmişte yaşanan tsunamilerin etkileri hatırlatıldı. 1956 yılında Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depremine atıfta bulunuldu ve bu tsunami sebebiyle Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2,5 metre yüksekliğinde dalgaların oluştuğu belirtildi. Kıyıdan 1,5 kilometre içeriye kadar su baskınları yaşanmış; Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi zarar oluşmuştu. Tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yükseklikle 250 metre içeriye kadar ilerlemişti. Yaşanılan bölgede tsunami riski olup olmadığını kontrol etmek için AFAD uygulaması indirilebilir.