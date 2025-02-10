Kanserin Aile Üzerindeki Etkileri: Amy’nin Hikayesi

ANNE ve HASTALIK HATIRALARI

Amy Conroy’un ortaokul öğretmeni olan annesiyle ilgili hatıraları, annesinin hastalığı üzerine şekilleniyor. Annesi, 30’lu yaşlarının sonlarında meme kanserinden hayatını kaybettiğinde, Amy henüz yedi yaşındaydı. Annesi birkaç yıl önce kanserle mücadele etmeye başlamıştı ancak hastalık o kadar hızlı ilerledi ki, sonunda ölümcül bir sonuç doğurdu.

BABANIN KAYIP VE DESTEK ROLÜ

Amy, “Ben, kardeşim ve babam Chris hala annemin yasını tutarken babamın annesi de kanserden yaşamını yitirdi. Annemin iki ebeveyni de kanser nedeniyle hayatlarını kaybetmişti. Yine de babam bu büyük kayba rağmen çocukluğumuzun mutlu geçmesini sağladı” diyor. Çocukluğunda spor uğraşları, kederinin üstesinden gelmesinde önemli bir rol oynamış; futbol, tenis, netball oynamış ve dans etmiştir.

SOL DİZİNDEN KAYNAKLI SORUNLAR

Amy, 12 yaşında sol dizinin ağrımaya başladığını fark etti. Doktorlar ona “Düztaban olmuşsun” teşhisi koydu. Ancak daha sonra dizinde öyle bir şişlik oluştu ki, spor yapamaz hale geldi. O an, okulda yere yığıldığında babası kapsamlı bir muayene talep etti.