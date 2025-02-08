Kanye West Eşinin Grammy Kıyafetini Savundu

BIANCA CENSORI’NİN GÖRÜNÜMÜ VE KANYE WEST’İN SAVUNMASI

Kanye West, eşi Bianca Censori’nin Grammy Ödülleri’ndeki kıyafeti nedeniyle başlayan tepkilere ilginç bir biçimde karşılık verdi. “Runaway”, “Stronger”, “Famous” ve “Love Lockdown” gibi önemli parçalara imza atan dünyaca ünlü rapçi, sosyal medya üzerinden çarpıcı paylaşımlar yaptı. Daha önceki ırkçı açıklamalarıyla da gündeme gelen West, “Ben bir Nazi’yim, Hitler’i seviyorum. Hitler hakkında konuşmayı normalleştireceğim” sözleriyle dikkat çekti.

GRAND RED CARPET’TE SKANDAL

2025 Grammy Ödülleri’nde Kanye West ve eşi Bianca Censori, kırmızı halıda büyük bir olay yarattı. Censori, şeffaf file elbisesiyle neredeyse çıplak bir görünüm sergiledi. West, “Karım üzerinde hakimiyetim var” diyerek, “O bir milyarderle birlikte. Neden siz gibi meteliksizleri dinlesin ki? Kırmızı halı görünümünün onun kararı olduğunu kabul ediyorum. Evet, istemediği hiçbir şeyi ona yaptırmıyorum.” dedi.

ONAYIYLA YAPILANLAR

Kanye West, eşiyle ilgili sözlerine, “Ama benim onayım olmadan kesinlikle bunu yapamazdı! Yaşayan hiç kimseye saygım veya empatim yok çünkü yaşayan hiç kimse benimle uğraşamaz, ama bazı insanları seviyorum ve onlara iyilik yapıyorum.” şeklinde devam etti.

OTİZM TEŞHİSİ AÇIKLAMASI

Diğer yandan, Kanye West, son günlerde kendisine otizm teşhisi konulduğunu duyurdu. 2016 yılında bipolar bozukluk tanısı alan 47 yaşındaki rapçi, eşi Bianca Censori’nin yardımıyla başka bir teşhis aldığını belirtti. The Download adlı podcast’te konuşan West, eşi Bianca’nın kendisini, Justin Bieber’ın da görüştüğü bir doktora götürdüğünü ifade etti. “Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana ‘Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar gördüm’ dedi,” diyerek geçmişteki davranışlarını yeniden gözlemlediğini açıkladı.

KONTROLÜ KAYBETME HİSSİ

Kanye, insanların kendisine yardım etmeye çalıştığını, ancak bu durumda “kontrolü kaybettiği” düşüncesine kapıldığını vurguladı. Şu anda ilaç kullanmadığını ve yaratıcılığının etkilenmesini istemediğini aktararak, “Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer.” dedi.

ELON MUSK’A ATTIGI MESAJLARDA OTİZMİ KONUŞTU

Kanye West’in Twitter (X) CEO’su Elon Musk’a attığı mesajlar da 2023’te gündeme gelmişti. Bu mesajlarda “Ne zaman konuşacağız? Bana bir şey borçlu değilsin. Benimle bir daha konuşmak zorunda değilsin. Ama eğer konuşursak ilişkimizin doğası değişecek. Ben bipolar değilim. 2002’de yaşadığım bir araba kazası nedeniyle otizm belirtileri gösteriyorum.” dediği belirlendi.