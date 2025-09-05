KAP’a Açıklandı: Temu, Horoz Lojistik ile Anlaştı!

Son yıllarda popülaritesi hızla artan Çin merkezli küresel e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki teslimat süreçleri için yeni bir adım attı. Türkiye’deki ürün teslimatlarını gerçekleştirmek amacıyla Horoz Lojistik ile anlaşıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Temu’nun Türkiye’deki e-ticaret faaliyetlerinde özellikle 100 desi veya 30 kilogram üzerindeki büyük hacimli ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde teslimatı için Horoz Lojistik’in görev alacağı ifade edildi.

ARTIK TESLİMATLARI HOROZ LOJİSTİK YAPACAK

Bu anlaşma büyük bir ilgi oluştururken, işbirliğinin e-ticaret lojistiğinde önemli bir sinerji yaratması hedefleniyor ve anlaşmanın uzun vadede stratejik bir değer taşıdığı vurgulanıyor. KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu’nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır. Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir. Gelişmesi planlanan bu yeni iş birliği ile Şirketimizin finansallarına ciro ve karlılık olarak pozitif bir etki oluşması öngörülmektedir.”