KAP’a Duyuruldu: Temu, Horoz Lojistik Ile Anlaştı!

YENİ İŞ BİRLİĞİ İLE HIZLI TESLİMAT

Son dönemlerde popülerliği artan Çin merkezli küresel e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki teslimat süreçlerine yönelik yeni bir adım attı. Temu, Türkiye’deki ürün teslimatlarını gerçekleştirmesi amacıyla Horoz Lojistik ile anlaşma sağladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda, Temu’nun Türkiye’de yürütülecek e-ticaret faaliyetleri çerçevesinde, özellikle 100 desi veya 30 kilogramdan ağır büyük hacimli ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde teslimatı için Horoz Lojistik’in rol alacağı ifade edildi.

STRATEJİK DEĞER TAŞIYAN ANLAŞMA

Bu anlaşma, sektörde büyük bir yankı uyandırırken, şirket işbirliğinin e-ticaret lojistiğinde önemli bir sinerji yaratmayı amaçladığını belirtti. Anlaşmanın uzun vadede stratejik bir değer taşıdığına dikkat çekildi. KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu’nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır. Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.”

POSİTİF ETKİLER ÖNGÖRÜLÜYOR

Gelişmesi planlanan bu yeni işbirliği ile şirketin finansal durumuna, ciro ve karlılık açısından pozitif bir etki oluşması bekleniyor. Bu durum, Temu ve Horoz Lojistik’in e-ticaret alanındaki işleyişinin gelecekte nasıl şekilleneceği açısından da büyük bir önem taşıyor.