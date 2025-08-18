Kapaklı’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir motosiklet, otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaptıktan sonra devrildi. Bu kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Kapaklı-Saray yolundaki sanayi kavşağında gerçekleşti.

112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Alınan bilgilere göre, Pınar Bulvarı’ndan Kapaklı-Saray yoluna çıkan A.P. yönetimindeki 34 GYL 758 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpışmamak için ani bir hareket yaptı. Bu ani manevra sonucunda motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücüsü yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü A.P., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri de inceleme başlattı.