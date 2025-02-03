Kapalı AVM’de Kuyumcu Soygunu Şoku!

GECE SAATLERİNDEKİ HIRSIZLIK OLAYI

Olay, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi’nde yer alan bir alışveriş merkezinde gece saatlerinde gerçekleşti. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik personeli, kapalı olan iş yerinde bir kişinin bulunduğunu gördü. Güvenlik görevlileri, durumu hemen polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Güvenlik ekipleri, alışveriş merkezindeki diğer mağaza çalışanlarına da bilgi vererek, tek tek açtırdıkları dükkanlarda kimliği belirsiz şüpheliyi aradı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin kuyumcu dükkanından toplamda 3 kilogram altın ve 100 bin lira çaldığı belirlendi. Mağaza çalışanları ve polis, alışveriş merkezinde gerçekleştirdikleri arama sonucunda hırsızın izine ulaşamadı.

ŞÜPHELİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Güvenlik kameraları aracılığıyla eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu hırsızlık olayı, alışveriş merkezi güvenliği açısından önemli bir konuyu gündeme getiriyor.