Kapalıçarşı’da 100 Milyon Lira Dolandırıcılık!

İSTANBUL’DA BÜYÜK DOLANDIRICILIK SKANDALI

İstanbul’un Kapalıçarşısı’nda, çakarlı araçlar ve koruma görevlileriyle dolandırıcılık yapan bir şebeke büyük bir vurgun gerçekleştirdi. Kuyumculuk yapan Garabet S., kendisine yardımcı olabileceği söylediği Berk Ö.’yü, “Devlet içinde güçlü bir adam” diyerek tanıttığı Ömer B. ile tanıştırdı.

400 BİN DOLAR KAYIP

Ömer B., kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel birimin yöneticisi olarak tanıttı. Lüks restoranlarda yapılan toplantılar ve çakarlı araçlar ile Berk Ö.’yü tuzağına düşüren Ömer B., öncelikle 100 bin doları, ardından da 300 bin doları alarak toplamda 400 bin doları kaptırdı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Berk Ö. şikayetçi oldu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Nisan’da operasyon gerçekleştirdi. Ömer B., lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği esnada gözaltına alındı.

VURGUNUN BOYUTU YÜKSEK

Ömer B. ve yanındaki koruma gibi görünen kişilerle birlikte yapılan gözaltıda, yüksek meblağlara ilişkin belge ve dijital delillere ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dolandırıcılığın boyutu 100 milyon lira olarak tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan Ömer B. tutuklandı. Ömer B.’ye mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ile iki kişi de tutuklandı. Başsavcılık, şüphelilerin malvarlıklarına el koyma kararı aldı.