Kapalıçarşı’da 100 Milyon Lira Vurgun!

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ İSTANBUL’DA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’daki Kapalıçarşı’da, çakarlı araçlar ve koruma ekibiyle dikkat çeken bir dolandırıcılık şebekesi, büyük bir vurgun gerçekleştirdi. Kuyumculuk alanında faaliyet gösteren Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini savunduğu Berk Ö. isimli başka bir esnafı, “Devlet içinde güçlü bir adam” diyerek tanıştırdığı Ömer B. ile buluşturdu.

BÜYÜK MEBLAĞ KAPTIRDI

Ömer B., kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel birime ait bir yöneticisi olarak tanıttı. Berk Ö., korumaları ve çakarlı araçlarla birlikte olan, lüks restoranlarda düzenlenen toplantılarla tuzağa çekildi. Kısa süre içerisinde Berk Ö., önce 100 bin, akabinde 300 bin dolar olmak üzere toplamda 400 bin dolar kaptırdı.

Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan Berk Ö., Ömer B. hakkında şikayette bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan’da operasyon gerçekleştirdi. Ömer B., lüks restorana çakarlı araçlarla giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

VURGUNUN BOYUTU BÜYÜK

Yanında bulunan koruma görünümlü kişilerle gözaltına alınan Ömer B. ile bağlantılı diğer kişiler üzerinden yüksek meblağlara dair belge ve dijital kanıtlar elde edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, dolandırıcılığın toplam boyutunun 100 milyon lira olduğunu ortaya koydu.

TUTUKLAMALAR YAPILDI

Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer B.’ye mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ve iki kişi de cezaevine gönderildi. Başsavcılık, şüphelilerin malvarlıklarına da el koydu.