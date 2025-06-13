Kapalıçarşı’da Altın Rekor Kırdı

İsrail-İran Gerilimi Artıyor

İsrail ile İran arasındaki gerginliğin gün içerisinde daha da tırmanması, gram altın ve ons altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Yatırımcılar, güvenli liman olan altın ve petrole yönelirken, ons altın 3 bin 446 dolara ulaştı. Serbest piyasada ise gram altın 4 bin 363 liradan işlem görüyor. Akşam seansında, gerilimin artmasıyla birlikte Kapalıçarşı’da altın fiyatları 4 bin 400 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Altın ve Petrol Fiyatlarındaki Artış

Orta Doğu’daki karşılıklı saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e destek veren açıklamaları, altının yüksek fiyatlarda seyretmesine neden oldu. İsrail’in Natanz nükleer tesisine yönelik düzenlediği saldırının ardından, İran, tesisin bombardımanından sonra radyasyon sızıntısının yaşandığını ilk kez kabul etti. Sızıntının kontrol altına alındığı belirtilse de, ülke genelindeki nükleer altyapının durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Saldırının ardından altın fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Kapalıçarşı’da gram altın yaklaşık yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 400 liraya kadar yükseldi. Petrol fiyatları da bu süreçte, olası 74-75 dolar seviyelerinde yüksek seyretmeye devam ediyor.