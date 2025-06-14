Kapalıçarşı’da Altın Rekor Kırdı

İsrail-İran Gerilimi Gram ve Ons Altını Yükseltiyor

İsrail ve İran arasındaki gerilimin gün içinde giderek tırmanması, altın fiyatlarının artmasına yol açtı. Yatırımcılar, güvenli liman olan altın ve petrole yöneliyor. Ons altın, 3 bin 446 dolar seviyesine çıkarken, serbest piyasada gram altın 4 bin 363 liradan işlem görüyor. Akşam seansında gerilimin artmasıyla birlikte Kapalıçarşı’da gram altın 4 bin 400 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Karşılıklı Saldırılar ve Yükselen Altın Fiyatları

Orta Doğu’da yaşanan karşılıklı saldırılar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e destek açıklamaları, altın fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. İsrail, Natanz nükleer tesisine yönelik bir saldırı düzenledi. İran, bu saldırı sonucunda Natanz nükleer tesisinden radyasyon sızıntısı olduğunu ilk kez kabul etti. Sızıntının kontrol altına alındığı açıklansa da ülke genelindeki nükleer altyapının durumu hala belirsizliğini koruyor. Bu saldırının ardından altın fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Kapalıçarşı’da gram altın, yaklaşık yüzde 1,85 değer kazanarak 4 bin 400 liraya kadar yükseldi. Petrol fiyatları ise olası 74-75 dolar seviyelerinde yüksek seyrediyor.