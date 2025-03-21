Kapanan Metro İstasyonları Hangileri?

İSTANBUL’DA GÖSTERİ YASAKLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Belirli cadde ve sokaklarda giriş yasaklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesi’ne çıkan birçok sokakta polis önlemleri ve kontrol noktaları oluşturdu. Taksim Meydanı ise barikatlarla çevrildi. Meydana gelen vatandaşlar ve turistler, alternatif yollar üzerinden yönlendiriliyor.

ULAŞIMDA KISITLAMALAR

Yalnızca yaya ve araç trafiği değil, bazı metro seferleri de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim istasyonu, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattında da Emniyet-Fatih istasyonu kapatıldı. Metrolar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasının çevresindeki güvenlik tedbirleri artırıldı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binasının önünde toplandı. Valiliğin aldığı gösteri yasağı çerçevesinde birçok yol kapalı durumda ve sınırlı sayıda aracın geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Çevrede de çevik kuvvet ekipleri yoğun önlem almış durumda. Alternatif güzergah olarak Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Paşa Caddesi belirlendi.