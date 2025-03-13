Kar Kalınlıkları Kayak Merkezlerinde Arttı

Son günlerde Türkiye’nin doğusunda bahar havasının etkisi sürerken, kar yağışı kırsal yerleşimlerde hayatı zorlaştırıyor. Ancak bu durum, kayak merkezlerinde kayak kalitesini artırıyor. Kayak merkezleri arasında yapılan değerlendirmede en fazla kar kalınlığına sahip olan yer, tam olarak 140 santimetre ile Palandöken oldu.

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ KAR KALINLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan ölçümlere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde kaydedildi: Palandöken 140 santimetre, Nemrut 127 santimetre, Kartalkaya 120 santimetre, Ergan 118 santimetre, Palandöken 2 103 santimetre, Sarıkamış 88 santimetre, Uludağ 85 santimetre, Hakkari 72 santimetre, Erciyes 71 santimetre, Çambaşı 65 santimetre, Zigana 64 santimetre, Kartepe 62 santimetre, Hesarek 61 santimetre, Mersivan 58 santimetre, Kop 41 santimetre, Davraz 36 santimetre, Yıldızdağı 35 santimetre, Yalnızçam 34 santimetre ve Yedikuyular 13 santimetre olarak ölçüldü.

KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA DURUMU

Kayak merkezlerinde 13.03.2025 tarihli hava durumu şu şekildedir:

Palandöken: En düşük -1, En yüksek 6,

Nemrut: En düşük -2, En yüksek 11,

Kartalkaya: En düşük 4, En yüksek 12,

Ergan: En düşük 1, En yüksek 8,

Palandöken 2: En düşük -2, En yüksek 8,

Sarıkamış: En düşük -3, En yüksek 10,

Uludağ: En düşük 10, En yüksek 15,

Hakkari: En düşük -7, En yüksek 4,

Erciyes: En düşük 1, En yüksek 13,

Çambaşı: En düşük 4, En yüksek 11,

Zigana: En düşük 12, En yüksek 14,

Kartepe: En düşük 10, En yüksek 18,

Hesarek: En düşük -1, En yüksek 7,

Mersivan: En düşük 6, En yüksek 16,

Kop: En düşük -3, En yüksek 12,

Davraz: En düşük 1, En yüksek 11,

Yıldızdağı: En düşük 4, En yüksek 15,

Yalnızçam: En düşük -9, En yüksek 7,

Yedikuyular: En düşük 1, En yüksek 8.

Not: PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, R: Rüzgarlı.