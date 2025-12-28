Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Doğubayazıt ile Çaldıran arasında mahsur kalan araçlar

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan yüksek rakımlı Tendürek geçidinde, kar ve tipi nedeniyle birçok ağır tonajlı araç mahsur kaldı. Doğubayazıt Kaymakamlığı’nın koordinesinde bölgeye ulaşan Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Çeltikli köyünde sağlık için seferberlik

Bitlis’te yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan köyde ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin çalışmaları sonucunda hastaneye ulaştırıldı. İlde 40 kilometre mesafede bulunan Çeltikli köyünde, ateşi düşmeyen Melisa bebeğin aile üyeleri, yetkililerden acil yardım talep etti. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bir saat süren yoğun çalışmanın ardından yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasına olanak sağladı. 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra Melisa bebeği Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Baba Halil İbrahim Çaprak, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kars’ta ulaşım engeli

Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonucunda il merkezinde 4, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 15, Digor’da 6, Kağızman’da 5, Sarıkamış’ta ise 8 köy yolunda ulaşım mümkün olmuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yollarda çalışmalara başladı. Bölgede kar yağışının etkisi devam ediyor.

Van beyaza büründü

Van’da gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi bembeyaz bir örtü ile kaplandı.