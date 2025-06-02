Karabük’te İki Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

FECİ KAZA SIRASINDA YARALILARIN DURUMU

Karabük-Bartın karayolu İnceçay köyü Soğuksu mevkiinde meydana gelen kazada, Kurtuluş Ayaşlı (29) yönetimindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, virajı dönerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen İsmail Keskin (43) yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü İsmail Keskin (43) ile araçta bulunan Suriye uyruklu Abdülhamit Elsefer (23) ve Ayham Aldarwısh (25), diğer aracın sürücüsü Kurtuluş Ayaşlı ve yolcuları Ayşenur Ayaşlı (29), Gülseren Ayaşlı (55), Emine Gültekin (35) ve Yağmur Gültekin (12) yaralandı. Olayın ardından, yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaralılara yardım etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, onları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.