“Karabük’te İş Makinesi Kazası”

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen bir kaza, büyük üzüntü yarattı. Yukarıdana köyünde bir madencilik firmasının tesis ustası olarak görev yapan 51 yaşındaki Mustafa Ç., taş kırma makinesini tamir ederken üzerinde bulunduğu iş makinesinin harekete geçmesi neticesinde yere düştü. Olayın ardından, durumu acil olarak yetkililere bildiren ihbar alınması üzerine sağlık ve jandarma ekipleri çabuk bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Ambulansa alınan yaralı Mustafa Ç., Safranbolu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tüm müdahalelere karşın, Mustafa Ç. yaşamını yitirdi. Olayın ardından iş makinesinin operatörü olarak görev yapan 32 yaşındaki H.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza, iş güvenliği ve çalışma koşullarının önemini bir kez daha hatırlattı.