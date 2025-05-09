Karabük’te Tarihi Eserler Ele Geçirildi

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI ÖNLENİYOR

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Eskipazar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 12 adet sikke ile 14 adet tarihi obje ele geçiriliyor.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında E.P. isimli şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildiriliyor.