Gündem

Karabük’te Tarihi Eserler Ele Geçirildi

karabuk-te-tarihi-eserler-ele-gecirildi

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI ÖNLENİYOR

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Eskipazar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 12 adet sikke ile 14 adet tarihi obje ele geçiriliyor.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında E.P. isimli şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel’e Yılmaz Özdil’den Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'e sert sözler sarf etti ve sunucu ile de gerilim yaşadı.
Flaş

Şanlıurfa’da Bebek Balkondan Düştü

Şanlıurfa'da bir yaşındaki bebek, balkonundan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.