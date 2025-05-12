Karaciğer Yağlanması Tehlikeli İlerliyor

KARACİĞER YAĞLANMASI ARTMAKTADIR

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, karaciğer yağlanmasının nedenlerini ve risk faktörlerini ele aldı. Prof. Dr. Bilgiç, “Son 30-40 yılda karaciğer yağlanması giderek artıyor” diyerek günümüzde bu durumun önemli bir sağlık problemi haline geldiğini belirtti. Bu artışın temel sebepleri hakkında şu bilgileri verdi: “Karaciğer yağlanması günümüzün hastalığıdır. Son yıllarda obezitenin artışı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketiminin artması bu sorunun temel sebepleri arasındadır. Obezitenin artması, karaciğer yağlanması vakalarını da beraberinde getiriyor.”

YAĞLANMA TİPLERİ VAR

Karaciğer yağlanmasının üç ana başlıkta incelendiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, “Birincisi, Non-alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu tür yağlanma genellikle obezite ve diyabet hastalarında görülüyor. Ancak genetik faktörler nedeniyle zayıf bireylerde de ortaya çıkabiliyor. İkincisi alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Alkolün uzun süreli ve düzenli tüketimi sonucu oluşur. Üçüncüsü ise metabolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu yağlanma, bazı hastalıklarla birlikte gelişen metabolik sendromun bir parçasıdır” diye ekledi.

Karaciğer yağlanmasının bazen belirti vermeden ilerlediğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, bu durumun yüksek risk taşıyan bireylerde daha tehlikeli olduğunu ifade etti. “Karaciğer yağlanması bazen hiç belirti vermeden ilerleyebilir. Hastalar genellikle sağ üst kadranda dolgunluk ve ağrı hissiyle bizimle iletişime geçiyor. Ancak çoğu vakada yapılan kan testleri ya da başka nedenlerden dolayı çekilen ultrasonografide rastlantı sonucu tespit ediliyor. Diyabet, alkol tüketimi ve obezite gibi faktörlerin bir arada görüldüğü gruplar en riskli olanlardır” dedi.

KARACİĞERİN DURUMU ÜÇ EVREDE İNCELENİR

Karaciğer yağlanmasının ultrasonografi ile değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Ultrasonografide karaciğer yağlanması üç evrede inceleniyor: Steatoz 1 (S1), Steatoz 2 (S2) ve Steatoz 3 (S3). En ileri evre S3 olarak adlandırılıyor. Ayrıca karaciğerin sertliğini ve yağ miktarını ölçmek için Fibroscan adı verilen bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihaz yardımıyla karaciğer yağlanması kantitatif olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

KARACİĞER YAĞLANMASI CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Son yıllarda karaciğer yağlanmasının karaciğer sirozu ve yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, “25 yıldır hekimlik yapıyorum. Eskiden karaciğer sirozunun en sık nedeni hepatit B ve C iken, günümüzde karaciğer yağlanması bu hastalıkların yerini almaktadır. Bu da gösteriyor ki, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi karaciğer sağlığını korumada kritik rol oynuyor” şeklinde konuştu.