Karada Yaşamayı Unutan Deniz Tutkunu Mario

KOSTA RİKA’DA YAŞAMA ADAPTASYONU

Karaya dönüşünde beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşan Mario Salcedo, 20 yılı aşkın bir süre yolcu gemisinde yaşamış bir isim. Okyanuslara olan derin bağlılığı, onu denizlerde yeni bir yaşam kurmaya itmişti. Eğlence dolu bu hayata adım atmadan önce, stresli bir uluslararası finans direktörlüğü yapıyordu. Bu cesur karar, ona etkileyici kıyıları keşfetme ve dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerle tanışma fırsatı vermişti. Ancak, uzun süre denizde yaşamanın beklenmedik sonuçları Mario’yu zor durumda bıraktı.

SAĞLIK SORUNU VE FİZİKSEL ETKİLER

Yıllar içinde denizde geçirdiği zaman, Mario’da “kalıcı deniz bacakları” olarak bilinen bir sağlık sorunu gelişt