Karadeniz’de Ani Kar Erimesi Heyelanı Tetikliyor

Doğu Karadeniz bölgesinde, son günlerde görülen hava sıcaklıklarındaki artış ve yüksek kesimlere düşen karların ani erimesi, heyelanların sayısında bir artışa neden oluyor. RTEÜ Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, bu durumu küresel iklim değişikliğinin etkileriyle ilişkilendiriyor. Aşırı yağışların heyelanları tetikleyen unsurlar arasında yer aldığını vurguluyor. Son 3 ayda yaşanan kar yağışlarının ardından, sıcak havaların 25 dereceye ulaşmasıyla birlikte karların hızlı bir şekilde eridiği ve toprak ağırlığının arttığı gözlemleniyor.

HEYELAN SAYISINDAKİ ARTIŞ

Prof. Dr. Kaya, bu değişimlerin yüzeysel toprak akışını tetikleyerek çamur akmaları ve taş düşmeleri gibi olumsuz durumlara yol açtığını ifade ediyor. Kaya, “Kar kütlesinin eriyerek toprağa nüfuz etmesi toprak ağırlığını artırdı. Bu da heyelanların artmasına neden oldu,” diyor. Ayrıca, heyelanların yalnızca kar erimesi ile değil, yerleşim alanlarında yapılan kazı çalışmalarının da etkisiyle tetiklendiğine dikkat çekiyor. “Doğu Karadeniz’deki dağınık yerleşim yapıları nedeniyle, bireysel yol veya temel kazısı yapılacaksa mutlaka uzman görüşü alınmalıdır,” şeklindeki uyarısı, dikkat edilmesi gereken bir konu.

HEYELAN BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Kaya, heyelan öncesinde bazı belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. “Evlerde, arazilerde çatlaklar, bahçe çitlerinde, ağaç ve elektrik direklerinde yamulmalar ya da kapı ve pencerelerdeki kasılmalar, olası bir heyelanı işaret edebilir,” diye ekliyor. Bu tür belirtiler, bölgedeki vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.