Karadeniz’de İki Petrol Tankerine İHA Saldırısı

karadeniz-de-iki-petrol-tankerine-iha-saldirisi

Karadeniz’de Rusya’nın Novorossiysk limanında yer alan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na ait terminalin açıklarında, iki petrol tankerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırının enerji arzı açısından kritik bir dönemde gerçekleştiği kayıtlara geçerken, olayın arkasında kim veya kimlerin bulunduğu henüz tespit edilemedi. Saldırıya uğrayan tankerlerden biri olan Delta Harmony’nın, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletildiği ve Kazakistan’daki Tengiz sahasından petrol yüklemesi yapmasının planlandığı öğrenildi. Diğer tanker Matilda’nın ise Thenamaris şirketine ait olduğu ve Karachaganak sahasından petrol alımının hedeflendiği bilgisi verildi.

THENAMARIS AÇIKLAMA YAPTI

Thenamaris şirketi, Matilda tankerinin CPC terminalinden yaklaşık 30 mil açıkta, balast durumundayken iki insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradığını doğruladı. Yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre mürettebatta yaralanma yok. Güvertede sınırlı ve onarılabilir hasar meydana geldi. Gemi denize elverişli durumda ve bölgeden ayrılıyor” ifadelerine yer verildi. Deniz güvenliği kaynakları, saldırı sonrası gemide kısa bir süreliğine yangın çıktığını, ancak alevlerin hızla kontrol altına alındığını duyurdu. CPC yetkililerinin olay hakkında henüz bir yorum yapmadığı bildirildi.

KRİTİK STRATEJİK NOKTA

Saldırının, bölgedeki petrol ihracatı açısından kritik bir noktada gerçekleşmesi dikkat çekici bulunuyor. Kazakistan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80’inin gerçekleştirildiği CPC hattı, Novorossiysk yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka terminaline kadar uzanıyor. Daha önce Kasım ayında bir insansız hava aracı saldırısı sonucu terminaldeki şamandıralardan biri hasar görmüş ve bu durum petrol sevkiyatında aksamalara neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde, Karadeniz terminalindeki kısıtlamalar nedeniyle Kazakistan’ın petrol ve gaz kondensatı üretiminin ocak ayının ilk günlerinde önemli ölçüde gerilediği bildirildi. Son saldırı, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz’deki ticari denizcilik ve küresel enerji koridorlarının gittikçe artan risk altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

