Karaismailoğlu’ndan Fahiş Site Aidatlarına Düzenleme Açıklaması

Karaismailoğlu, tapu kanunu ile içerdiği fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeler hakkında bilgi veren kanun teklifinin komisyonda onaylanmasının ardından, gelişmeler üzerine AA muhabirine açıklamalar yaptı. Ülkenin ilerlemesi, büyümesi ve vatandaşların güvenli konutlarda yaşamasının sağlanması amacıyla, kanunlarla yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu konudaki komisyon çalışmalarına vurgu yaptı. “Yine bunun bir örneğini sergiledik ve önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir çalıştığımız, farklı kanunları ilgilendiren bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN DEPREM TEHDİDİ

Karaismailoğlu, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, yapı stokunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremleri hatırlatarak, “6 Şubat depremleri çok büyük bir ders oldu. İnşallah bu acı dersi bir daha yaşamamak için önemli tedbirler alıyoruz” şeklinde konuştu. Daha önce yapıların güçlendirilmesi için alınan kolaylaştırıcı tedbirleri hatırlatan Karaismailoğlu, güncel gelişmelere uygun yeni kanun metninin komisyondan geçtiğini, yakın zamanda Genel Kurul’un gündemine geleceğini bildirdi.

AİDAT DÜZENLEMESİ GELİYOR

Kanun teklifi ile Tapu Kanunu’nda belirli değişikliklerin yapılacağını ve kooperatiflerle ilgili sorunların çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Karaismailoğlu, binaların yangın yönetmeliğine yönelik düzenlemelerin de hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğinin altını çizerek, kanun teklifinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin işlerini destekleyeceğini aktardı.

AİDATTA YENİLİKLER GELECEK

Vatandaşların, site aidatlarıyla ilgili kendilerine ilettikleri önemli sorunları dikkate aldıklarını ifade eden Karaismailoğlu, konuya ilişkin düzenlemelerin yapıldığını belirtti. “Site aidatlarıyla ilgili sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu ve hakikaten site aidatlarında astronomik rakamlar vardı. Site aidatı, o sitede yapılan masrafların toplamıyla alakalı bir şey.” diyen Karaismailoğlu, bundan sonra site masraflarının ve faaliyetlerinin dökümünün site sakinleri tarafından onaylanmadan aidat artışı yapılamayacağını vurguladı. “İnşallah bundan sonra bu tür sıkıntıların ve şikayetlerin oldukça azalacağını tahmin ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.