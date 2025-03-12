Karaman İçme Suyunda Petrol Bulundu

KENTTE PETROL KOKUSU TESPİT EDİLDİ

Karaman Merkez İlçe’de yaşayan halk, bir süredir içme ve kullanım suyunda petrol kokusu algıladıklarını dile getirdi. Gelen şikayetler üzerine Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şebeke suyundan numune aldı. Numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan analizlerde, suda petrol hidrokarbonları bulunduğu ve bu durumun sağlığa uygun olmadığı belirlendi.

Sadece TEMİZLİK İÇİN UYGUN

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” ifadesi yer aldı. Yetkililer, sorunun çözümü için Karaman Belediyesi’ne gerekli tedbirlerin alınması yönünde bir yazı gönderildiğini aktardı.

İNCELEME VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonları nasıl bulunduğu konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Konuyla ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığı belirtilirken, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor. Şebeke suyunun normale dönme süreci ve kirliliğin kaynağına ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.