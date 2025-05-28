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Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 Bin Lira Ödeyecek

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SİYASİ DAVALAR DEVAM EDİYOR

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 22 Şubat 2024 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çekici iddialar ortaya koydu. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın “Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı” yönünde açıklamalarda bulundu.

KARAMOLLAOĞLU TAZMİNAT ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Karamollaoğlu’nun bu ifadeleri nedeniyle maddi bir sonuç doğuracağını duyurdu. Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Temel Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında, Sayın Cumhurbaşkanımızı ‘Rahmetli Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı’ iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmetti” şeklinde ifadelerde bulundu.

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