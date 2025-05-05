Karatay’da Patlama: 12 Yaralı

PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Konya’nın Karatay ilçesinde bir binada yaşanan patlamada, 1’i ağır olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama gerçekleşti. İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1’i ağır toplamda 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Konya Valiliğinden gelen yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”