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Karatay’da Patlama: 12 Yaralı Var

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PATLAMAYLA İLGİLİ OLAY DETAYLARI

Konya’nın Karatay ilçesinde, dört katlı bir binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama gerçekleşiyor. Bu olayda 1’i ağır olmak üzere toplamda 12 kişi yaralanıyor. Olay, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde saat 01.40 sıralarında meydana geliyor. Patlamadan sonra binanın üçüncü katında yangın çıkıyor. Hemen ardından, 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor.

YARALILAR VE SALGINMALARI

Patlamada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülüyor. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Konya Valiliği ise olay hakkında yazılı bir açıklama yaparak, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu ve 1’i ağır 12 kişinin yaralandığını vurguluyor. Vali İbrahim Akın, olay yerine giderek durumu yakından inceliyor. Bunun yanı sıra, polis ve itfaiye ekipleri patlamanın nedenleri üzerine araştırmalarını devam ettiriyor.

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