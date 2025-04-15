Karatay’dan İlk Defa Duyacaksınız

KALİTELİ KALSİYUMUN ÖNEMİ

Kemik sağlığını destekleyen bu ürün, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir rol oynuyor. Düzenli tüketiminin, genç veya yaşlı ayrımı olmaksızın tüm bireyler için fayda sağladığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanıyor.

KİMYONUN FAYDALARI

Kimyon, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor; aynı zamanda içeriğindeki biyolojik olarak aktif bileşenler sayesinde kalsiyumun vücut tarafından daha etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu etki, özellikle yoğurt tüketildiğinde besin değerlerinin artırılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, kimyonun sahip olduğu antioksidan özellikler, serbest radikallerle mücadelede ve hücre hasarını önlemede ciddi bir rol üstlenerek uzun vadeli sağlığın korunmasına destek oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kimyonun iltihaplanmayı azaltma konusundaki etkilerine de dikkat çekiyor.