Gündem

Karatay’dan İlk Defa Duyacaksınız

karatay-dan-ilk-defa-duyacaksiniz

KALİTELİ KALSİYUMUN ÖNEMİ

Kemik sağlığını destekleyen bu ürün, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir rol oynuyor. Düzenli tüketiminin, genç veya yaşlı ayrımı olmaksızın tüm bireyler için fayda sağladığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanıyor.

KİMYONUN FAYDALARI

Kimyon, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor; aynı zamanda içeriğindeki biyolojik olarak aktif bileşenler sayesinde kalsiyumun vücut tarafından daha etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu etki, özellikle yoğurt tüketildiğinde besin değerlerinin artırılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, kimyonun sahip olduğu antioksidan özellikler, serbest radikallerle mücadelede ve hücre hasarını önlemede ciddi bir rol üstlenerek uzun vadeli sağlığın korunmasına destek oluyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kimyonun iltihaplanmayı azaltma konusundaki etkilerine de dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İtalyan Takımı, Jovic’e İlgi Gösteriyor

Süper Lig ekipleri, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı ve dikkat çekici hamleler gerçekleştiriliyor. Yılın en etkileyici transferiyle ilgili bilgiler ortaya çıktı.
Gündem

Zirai Don Önergesi Mecliste Kabul Edildi

Zirai donun zararlarını incelemek amacıyla hazırlanan ortak önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.