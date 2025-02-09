Karayip Depremi Tsunami Korkusu Yarattı

DEPREMİN KAPSAMI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Karayip depremi aniden dünyanın gündeminde yerini aldı. 7.6 büyüklüğündeki deprem, Meksika Körfezi’nin güneyinde meydana geldi. Denizde gerçekleşen bu deprem sonrası dev tsunami dalgaları oluştu. Ulusal hava durumu servisi, depremin ardından acil kodlu tsunami uyarısı yaptı.

TSUNAMİ UYARISI VE ETKİLENEN BÖLGELER

Yapılan açıklamada, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala kıyılarının tsunamiden etkileneceği bildirildi. Deprem, yerel saat ile 18:23’te meydana geldi ve ABD, Cayman Adaları’nın 209 km güneybatısında olduğuna rapor etti.

YETKİLİLERİN UYARILARI

Yetkililer, deprem sonrası oluşabilecek tsunamilerin can kaybına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, Türkiye’deki deprem bilimciler, bu Karayip depremi ile Ege’de yaşanan depremlerin birbirini etkilemeyeceğini ifade ettiler.