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Karayipler’de 7,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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DEPREMİN MERKEZİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23’te Cayman Adaları’ndaki George Town’un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında gerçekleştiğini duyurdu. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından aktarılan bilgilere göre, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala’nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

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