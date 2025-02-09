Karayipler’de 7.6 Deprem ve Tsunami Uyarısı

DEPREM OLDUĞU TAHMİN EDİLEN BÖLGE

Karayipler’de, Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem sarsıntısı yaşandı. Bu sarsıntının ardından birçok Karayip ülkesi için tsunami uyarısı yapıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre, deprem yerel saatle 18.23’te, 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin merkez üssünün Cayman Adaları’nın başkenti George Town’un 209 kilometre güneybatısında olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARILARI YAPILDI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi, yaptığı açıklamada tsunami dalgaları hakkında bilgi verdi. “Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Turks ve Caicos Adaları, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko, Kosta Rika, Aruba, Bonaire, Curacao, ABD Virjin Adaları, İngiliz Virjin Adaları ve Saba kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir” denildi.

ABD’DE TSUNAMİ RİSKİ YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, ABD anakarasında tsunami riski bulunmadığını açıkladı. Ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları’nda tsunami dalgalarının görülebileceği belirtildi. Bu olay, bölgedeki büyük depremlerin ardından dikkatle takip edilmektedir.