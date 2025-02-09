Karayipler’de Deprem: 12 Ülkeye Tsunami Uyarısı

DEPREMİN DETAYLARI

Karayipler’deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verdiği bilgilere göre, sarsıntı yerel saat ile 18.23’te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssünün Cayman Adaları’nın başkenti olan George Town’un 209 kilometre güneybatısında olduğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi’nden gelen açıklamada tsunami uyarısında bulunulurken, “Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko ve Kosta Rika tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir” ifadeleri kullanıldı.

ABD İÇİN TSUNAMİ RİSKİ YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, ABD anakarası için tsunami riskinin olmadığını, ancak Porto Riko ve ABD Virgin Adaları’nda tsunami dalgalarının görülebileceğini bildirdi.