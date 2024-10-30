KARBON AYAK İZİ HESAPLAMALARI İÇİN YENİ PLATFORM

Kıvanç, bu yenilikçi platform hakkında yaptığı açıklamada, “ECO2DENGE ismini verdiğimiz bu sistemle beraber firmalar karbon ayak izlerini kendileri hesaplayarak raporlayabilir ve sürdürülebilirlik yolundaki gereklilikleri kolaylıkla yerine getirebilirler. ECO2DENGE; TS EN ISO 14064-1:2019 sera gazı salımlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve raporlanmasına dair kılavuz ve özellikler standardına uygunluğu TSE tarafından geçerli kılınmış bir yazılımdır. Yazılım, hesaplama, raporlama, belirsizlik analizi ve önem değerlendirme gibi tüm kriterleri kapsamaktadır. Bu yazılım Türkiye’deki emisyon hesaplama alanında en güncel standartları sunmaktadır ve sanayicilerimize büyük faydalar sağlayacaktır” diye belirtti.

SANAYİ TESİSLERİNE REHBERLİK EDİYOR

Başkan Kıvanç, “Sanayi tesislerimizin çevresel sorumluluklarını yerine getirirken uluslararası standartlara uygun hareket etmesi büyük önem taşıyor. ECO2DENGE, bu alanda firmalarımıza rehberlik edecek ve karbon salınımlarını azaltmaları noktasında güçlü bir araç olacaktır. Adana’daki en kapsamlı yazılım olmasının yanı sıra, Türkiye’de uluslararası standartların en güncel versiyonlarına sahip tek yazılım özelliğini taşımaktadır,” şeklinde konuştu.