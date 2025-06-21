Kardeşi Kaybeden Bahar Candan Kriz Geçirdi

ANOREKSİYA NERVOZA TEŞHİSİ ALAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Anoreksiya Nervoza teşhisiyle tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Bu trajik durum, büyük bir üzüntüyle karşılandı.

KIZ KARDEŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Nihal Candan’ın ablası Bahar Candan, hastane süresince sürekli ablasının yanında durdu. Ancak kardeşinin ölüm haberiyle birlikte Bahar Candan, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Bu olay, ailenin yaşadığı büyük kaybın derinliğini gözler önüne seriyor.