Kardeşini Vuran Adamdan İntikam Saldırısı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak’ta meydana gelen olayda, A.C.Ö. kardeşi F.Ö.’ye yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki kardeş arasında bir arbede yaşandı. O sırada olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen araya girerek tarafları ayırdı.

YARALANAN KAREDEŞİN DURUMU

Olaydan sonra A.C.Ö., aracına giderek pompalı tüfeğini alıp yeniden olay yerine geri döndü. Bu esnada yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bir süre tüfeğiyle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ DRAMATİK OLAY

Olay sonrasında yapılan araştırmalarda, F.Ö.’nün üç yıl önce balık pazarında ağabeyi A.C.Ö.’nün oğlu Ertan Ö.’yü silahla vurup öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu belirlendi. Bu nedenle A.C.Ö.’nün, oğlunun intikamını almak amacıyla kardeşi F.Ö.’ye silahlı bir saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.