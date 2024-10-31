“Kardeşlerin Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Olmuş!”

CADILAR BAYRAMI PARTİSİNE KATILIM

Deren Talu ve Derin Talu kardeşler, Cadılar Bayramı partisinde yer aldı. Kardeşler, Instagram hesaplarında yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü ve kostümleri sıkça konuşuldu. Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Deren ve Derin, sosyal medya üzerinde paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Cadılar Bayramı’na katılan bu genç isimler, hem kostümleriyle hem de verdikleri pozlarla gündemi ele geçirdi.

KOSTÜM SEÇİMLERİ VE PAYLAŞIMLARI

Deren ve Derin Talu, dün akşam düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı ve etkinlikle ilgili paylaşımlar yaptı. Güzellikleriyle dikkat çeken bu kardeşlerin Instagram’da yer alan fotoğrafları da büyük ses getirdi. İstanbul’daki partide şeytan ve kara melek kostümleri tercih eden Deren ve Derin, etkileyici görünüşleriyle göz doldurdu.

DERİN TALU’NUN ŞEYTAN KOSTÜMÜ

21 yaşındaki Derin Talu, katıldığı partiye kırmızı şeytan kostümü ile damga vurdu. Kırmızı boynuzlu taç takarak cesur göğüs dekolteli pozlarla sosyal medyada paylaşım yapan Derin, ardı ardına paylaşımlar yaptı.

DEREN TALU’NUN KARA MELEK KOSTÜMÜ

27 yaşındaki Deren Talu ise etkinlikte kara melek kostümü tercih etti. Siyah mini etekli, dantel detaylı kostüm giyen Deren, boy boy fotoğraflar vererek dikkatleri üzerine çekti.