karga-videosu-nedeniyle-karakolluk-oldu

KARGA İLE ETKİLEŞİMİ GÜNDEME GETİRDİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencisi Azra Boysak, kampüs çevresinde dolaştığı sırada iletişim kurmaya çalışan bir kargayı fark etti ve bu anları video kaydı ile belgeliyor. Genç kadın, karga ile geçirdiği vakti sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bu olay, birbirinden ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu fakat sonuçları beklenmedik şekilde oldu.

SOSYAL MEDYA VİDEOSU ŞİKAYET YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyen bir birey, karganın kendisine ait olduğunu belirterek Azra Boysak hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine genç kadın, karakola giderek ifade vermek zorunda kaldı. “Sahiplenmedim ya da evime getirmedim” ifadesiyle kendi savunmasını yaptı.