Karga Videosuyla Genç Kadın Şokta

İLGİ ÇEKEN KARGA VİDEOSU

Sivas’ta üniversite öğrencisi olan bir genç kadının sosyal medya hesabında paylaştığı karga videosu, izleyenlerin dikkatini çekti ve büyük bir beğeni topladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencisi Azra Boysak, kampüs içinde dolaşırken kendisiyle iletişime geçmeye çalışan bir kargayı fark edip video kaydı almıştı. Genç kadın, karga ile geçirdiği anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ancak olayın sonrasında, birebir ilginç görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte genç kadın, karakolluk oldu.

SUÇ DUYURUSU VE İFADE

Sosyal medyadaki videoyu izleyerek karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir kişi, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Azra Boysak, karakola giderek ifade verdi. Bu süreç içerisinde Azra Boysak, “Sahiplenmedim ya da evime getirmedim” diyerek durumu açıkladı. Karga videosunu kendisinin çektiğini belirten Boysak, “Bu karga videosunu televizyonda veya sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Videoyu ben çekmiştim. Şu an karakoldan geliyorum, kargayla alakalı ifade verdim. Bununla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum” dedi.

KARGAYA DUYULAN SEVGİ

Azra Boysak, kargayı yaklaşık iki hafta önce gördüğünü ve birkaç gün önce videosunu paylaştığını belirterek, “Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi. Kargaları genel olarak severim. Dokunamasam da her gördüğüm yerde seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim” şeklinde konuştu. Boysak, karganın sahibi olduğunu söyleyen birçok kişi olduğunu ve kendisine şikayette bulunan birinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, “Kargayı tekrar görmek istediğinizi biliyorum. Ben de onunla daha fazla vakit geçirmediğim için çok pişmanım ve onu özledim. Tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum” diyerek duygularını ifade etti.