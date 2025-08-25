Karı Koca Uyuşturucudan Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Karaçam Mahallesi’nde ikamet eden Alptekin Ö. (56) hakkında piyasaya uyuşturucu madde süreceği ihbarı alınması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelinin evinde ve serasında yapılan arama işlemleri gerçekleştirildi.

YASADIŞI TARIM FAALİYETİ TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında düzenlenen operasyonda, toplamda 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA İŞLEMLERİ

Gözaltına alınan Alptekin Ö. (56) ve eşi Adile Ö. (52), yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Eşinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle birlikte, çocukları B.Ö. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.