Karlov Suikastı Firarisi FETÖ’cü Kanada’da Yeni Hayat Kurdu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını planlayan isimlerden biri olan ve Kanada’ya kaçan FETÖ üyesi Cemal Karaata’nın isim değişikliğine gittiği bilgisi ortaya çıktı. FETÖ’nün MİT içindeki en önemli figürlerinden biri olarak bilinen Karaata’nın yeni isminin Salih Ada olduğu tespit edildi. Kırmızı Bülten ile aranan bu kişi, isim değişikliğinin ardından güvenlik birimlerinin takibinden kaçıp Kanada’da huzur içinde yaşamaya devam ediyor.

FETÖ’CÜ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Cemal Karaata, Salih Ada adıyla tanınan biri olarak, Kanada’nın “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” isimli firmada psikoterapist olarak görev yapıyor. Burada anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü üzerine çalıştığı belirlendi. Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Karaata, Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapıyordu. FETÖ’nün MİT mahrem imamlarından biri olan Karaata, akademik kimliğini casusluk faaliyetleri için kullandığı biliniyor.

KAÇIRILMA KORKUSU VAR

Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Cemal Karaata’nın isim değiştirmesinin arkasındaki önemli nedenlerden biri, Rusya tarafından kaçırılma korkusudur. Karaata’nın Kanada’da Ruslar tarafından bir saldırıya uğrama endişesi ile sürekli tetikte yaşadığı öğrenildi. Aynı zamanda, Kanada güvenlik birimleri ile düzenli olarak görüşmeler yaptığı da saptandı.

FETÖ’NÜN CASUSLUK AĞI DEVAM EDİYOR

FETÖ’nün kritik devlet kurumlarına sızma çabalarının ve bu amaçla oluşturduğu casusluk ağının hâlâ aktif olduğu güvenlik kaynaklarınca ifade ediliyor. Örgüt militanlarının mahrem imamların yönlendirmesiyle her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrendikleri bilgileri casusluk şebekesine aktardığı biliniyor. Özellikle Avrupa ve Amerika’da firari olarak yaşayan bu şebekedeki önemli isimlerin yaşam standartlarını yüksek tutmaları sağlanıyor. Yüksek güvenlik önlemleri ile gizleniyor, isim değişikliği yapabiliyorlar.

ÖRGÜT İÇİNDE YAŞAM KOŞULLARI ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından, FETÖ militanları, MİT TIR’ları, Karlov suikastı gibi davalardan aldığı ağır cezalara rağmen kendilerini kurtarmayı başardılar. Cemal Karaata gibi örgüt yöneticileri, kaçmayı tercih eden kilit isimler arasında yer alıyor. Rahat bir yaşam sürdüren bu kişiler, örgütün imkânlarından yararlanarak, çocuklarının okul masraflarını, lüks araçlarını ve evlerini örgüt finansmanıyla temin ederken, tüm ihtiyaçları da örgüt tarafından karşılanıyor.