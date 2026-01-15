Karne Sisteminde Değişiklik: Gelişim Raporu Uygulaması

karne-sisteminde-degisiklik-gelisim-raporu-uygulamasi

Yeni sistem çerçevesinde, öğrenciler yalnızca akademik notlar içeren karneleri değil, aynı zamanda gelişim raporu da alacak. Söz konusu raporlar, öğrencilerin notlarının yanı sıra öğrenme süreçleri, güçlü yönleri ve desteklenmesi gereken alanlarını da kapsamlı bir şekilde değerlendirecek. Uygulamanın bu yıl başladığı ve ilgili yazının 81 ile gönderildiği belirtildi.

YENİ MÜFREDATA DAHİL OLAN SINIFLAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kademeli olarak uygulamaya koyduğu yeni müfredat, ilk olarak 1., 5. ve 9. sınıflarda devreye alınmıştı. Bu yıl ise 2., 6. ve 10. sınıflar da yeni müfredat uygulamasına katıldı. Her düzeyde karneye ek olarak gelişim raporu uygulaması uygulanmaya başlanacak.

1 VE 2. SINIFLARDA GELİŞİM RAPORU UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

1. ve 2. sınıflarda mevcut olarak karne uygulaması bulunmuyor. Bu sınıflardaki öğrenciler sadece gelişim raporu alıyor. Dolayısıyla, yeni uygulama yalnızca 5., 6., 9. ve 10. sınıflar için geçerli olacak. Sistem, müfredatın ilerlemesiyle diğer sınıflara da yayılacak.

AMAÇ: ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ İYİCE TAKİP EDİLECEK

Gelişim raporları, velilerin çocuklarının öğrenme süreçlerindeki ilerlemelerini düzenli olarak takip edebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda öğrencilerin güçlü taraflarının desteklenmesi ve gelişime açık alanlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

GELİŞİM RAPORU E-OKUL ÜZERİNDEN ERİŞİLECEK

Gelişim raporu yıl sonunda hazırlanacak ve yılda bir kez verilecek. Cuma günleri dağıtılan karnelerde gelişim raporu yer almayacak. 26 Haziran’da dağıtılan karnelerle birlikte gelişim raporları sisteme yüklenecek. Bu raporlar fiziksel olarak verilmeyecek; e-Okul sistemi üzerinden velilerin erişimine sunulacak.

