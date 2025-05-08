Kars’ta Fırtına: 2 İş Yeri Uçtu

SAĞANAK YAĞIŞ VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİ

Kars’ta öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağış, aniden şiddetli rüzgâra dönüşüyor. Rüzgarın hızı arttıkça, özellikle Küçük Sanayi Sitesi’nde etkilerini gösteriyor. Kuvvetli fırtına, iki iş yerinin çatısının yerinden sökülmesine ve cadde ile sokaklara savrulmasına neden oldu.

ARAÇLARINIZI ÇEKİN UYARISI YAPILDI

Çatı parçalarının araçlara zarar vermemesi amacıyla esnaf, çevredekileri uyararak araçların çekilmesi için çağrıda bulunuyor. Bu tehlike anında, vatandaşlar da yola saçılan malzemeleri toplayarak durumu düzeltmeye çalışıyor. Fırtınanın oluşturduğu hasar ile ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor.