Karşıyaka Transfer Çalışmalarını Hızlandırdı

BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE KRİZ KAPIDA

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 53 yıldır, Avrupa’da ise 50 yıldır mücadele eden Karşıyaka, sezon başından bu yana yaşadığı sponsor krizi nedeniyle büyük bir dağılma sürecine girdi. Artık küme düşme korkusu yaşamaya başlayan takım, Ocak ayından itibaren Boutsiele, Webb, Jefferson ve McCollum gibi önemli oyuncularını kaybetti. Geçtiğimiz hafta, kulübe bonservisi için ‘buy out’ ödeyen Russell ve McDermott’un da takımdan ayrılmasıyla yabancı oyuncusuz kalan Karşıyaka, kaptanı Kenan Sipahi ve başarılı Antrenör Ufuk Sarıca’nın ardından, Yardımcı Antrenör Rüçhan Tamsöz’ü de kaybetti.

Son olarak Avrupa arenasında elenip, ligde üst üste 6. yenilgisini Merkezefendi Basket deplasmanında yaşayan Karşıyaka, Denizli’deki karşılaşmadan 95-71’lik mağlubiyetle döndü. Bu yenilgi, rakibine yeniden moral verirken, ikili averaj üstünlüğünü de Merkezefendi’ye kaptırmalarına sebep oldu. Sezonun başında muazzam bir seri yakalayan Karşıyaka, ilk 11 haftayı 8 galibiyetle tamamlarken son 6 maçında hiç galip gelemedi. Şimdi, kalan 13 maç için hesap yapılan Karşıyaka, zorlu günlerden geçiyor.