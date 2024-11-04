karsu-bebeklerinin-cinsiyetini-duyurdu

KARSU VE MİKE SCHRAMA İSTANBUL’DA KOŞUYA KATILDI

Karsu ve eşi Mike Schrama, İstanbul’da düzenlenen maratona katılmak için şehre geldi. Çiftin dikkat çeken pankartı, maratonda büyük ilgi topladı. Pankartta çiftin bebeklerinin cinsiyetinin belli olduğu ifade ediliyordu. Spor İstanbul’un düzenlediği 46. İstanbul Maratonu’nda, ünlü şarkıcı Karsu, eşi Mike Schrama’yı desteklemek için maratona katıldı.

KARSU’NUN GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜ

Karsu, uzun bir süre önce romantik ilişkisinden sonra Mike Schrama’dan evlilik teklifi aldı ve çift, büyük bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün pozları, sosyal medya üzerinde yoğun ilgi gördü. Kısa bir süre önce de bekarlığa veda partisi ve kına gecesi düzenleyen Karsu Dönmez, artık nikah masasına oturdu.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİKLER YAĞDI

Düğününden kareler paylaşan Karsu, takipçilerinden birçok tebrik mesajı aldı. Çift, yeni bir paylaşım yaparak bebek heyecanlarını paylaştı. Instagram’daki paylaşımda, Karsu ve Mike Schrama’nın taşıdığı pankartta “Mike Baba bravo” yazıyor olması dikkatleri üzerine çekti.