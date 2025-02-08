Kart Aidatları Ve FAST İşlemlerine Zam!

BANKALARIN ÜCRET GÜNCELLEMELERİ

Bankalar, 2020 yılından beri her yıl enflasyon oranına göre ücretlendirme politikalarını yeniliyor. 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, şubat ayı itibarıyla çok sayıda bankacılık işleminde yeni fiyatlar yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, FAST işlemleri, EFT ve ATM’den para çekme ücretleri dikkati çeken oranlarda artış gösteriyor. Örneğin, 6.300 TL’ye kadar yapılan FAST işlemlerinde ücret 6.39 TL’ye çıkmışken, ATM’den para çekme işlemlerinde bu rakam 22.33 TL’yi buldu.

KREDİ KARTI AİDATLARINDAKİ ARTIŞ

Vatandaşların en fazla tepki gösterdiği konulardan biri kredi kartı aidatları oluyor. Standart kredi kartlarında yıllık aidatlar 600 TL’den başlayıp 1.200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ek kartlar için de yeni düzenlemeler yapıldı ve bu kartların ücretleri artık 250 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Kamu bankaları ise bu oranları daha düşük tutmayı hedefliyor.

Nakit AVANS FAİZ ORANLARI VE KOMİSYON UYGULAMALARI

Kredi kartı ile nakit ihtiyaçlarını karşılayanlar için de olumsuz bir gelişme var. Nakit avans faiz oranı yüzde 5’e yükselmiş durumda. Vergilerle birlikte bu oran yüzde 6’nın üzerine çıkıyor. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan otomatik fatura ödemelerinde de bankalar komisyon uyguluyor. Fatura tutarına, kart ekstresi son ödeme tarihine kadar günlük nakit avans faizi işleniyor ve bu faiz oranı yüzde 6’yı aşabiliyor.

ATM İŞLEMLERİ VE HESAP HAREKET DÖKÜMÜ ÜCRETLERİ

Farklı bankaların ATM’lerinden yapılan işlemler de zamlar arasında yer alıyor. Ortak ATM’den para çekme işlemi, artık 1.04 TL sabit ücretin yanı sıra çekilen tutarın yüzde 1.15’i oranında komisyon gerektiriyor. Bankalar, hesap hareket dökümlerini posta yoluyla talep eden müşterilerden ise 29 TL işlem ücreti alıyor. Tüm bu artışlar, banka müşterilerinin işlem maliyetlerini artırırken, kullanıcılar daha düşük maliyetli alternatifler ve daha bilinçli bankacılık hizmetleri kullanma yolları arayışında. Özellikle dijital bankacılık ve mobil işlemler, şube ve ATM kullanımına göre daha ekonomik seçenekler sunuyor.