Kartal Belediyesi’ne Usulsüzlük Soruşturması Başlatıldı

İDDİANAMEDE YER ALAN ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, 2019 ile 2021 yılları arasında belediyeye ait 44 taşınmazın Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesine aykırı olarak kiraya verilmesi nedeniyle şüphelilerin görevlerini kötüye kullandığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği teftiş de iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. İddianame, Kartal Belediyesi’ne ait taşınmazların kiralanması ile ilgili işlemlerin tamamının hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

REKABETTEN UZAK ORTAMIN SONUÇLARI

İddianamede belirtilen 44 ihalenin tamamının yalnızca tek bir katılımcı ile gerçekleştiği, bu durumun rekabetten uzak bir ortam oluşturduğu ifade edildi. Bu süreçte yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda düşük pay artışlarıyla kiracı olma hakkı tanındığı ve bu şekilde, idare adına taşınmazların daha yüksek kiralara ihale edilmesinin engellendiği, dolayısıyla muhtemel zararların oluşmasına yol açıldığı aktarıldı. İddianame, söz konusu durumun şüpheliler için kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli şüphe oluşturduğuna dikkat çekti.

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMALARI VE KANITLAR

Savunmaları alınan şüpheliler, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle birlikte, haklarındaki takipsizlik kararının verilmesini talep etti. Ancak eldeki mevcut delillerle çelişen ve suçlamalardan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen bu savunmalara itibar edilmediği ifade edildi. Belediye Başkanı olarak görev yapan şüpheli Gökhan Yükselin, birçok ihale onay belgesini ‘ita amiri’ sıfatıyla uygun bularak onayladığı, bu sebeple hukuka aykırı olarak pazarlık usulü ile ihale sürecine girmesine neden olduğuna yer verildi. İhalelerin tümünün rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği tekrar vurgulandı.